Премьер канадской провинции Альберта погиб в авиакатастрофе

Об этом говорится в релизе, размещенном на сайте премьер-министра Канады Джастина Трюдо, передает 112 Украина.

"Джим Прентис не покладая рук трудился на благо жителей Канады и Альберты, как на посту федерального министра, на других постах, на должности премьера провинции. Он пользовался уважением у представителей всех партий в парламенте. Я имел большое удовольствие работать рядом с ним и знаю, что многим коллегам будет его недоставать. Мы скорбим по уходу великого канадца. Его наследие будет жить в его работах, которые были сделаны для всех жителей Канады и Альберты, в его дочерях, которых он любил и которыми гордился. От имени всех канадцев, я и Софи выражаем наши глубокие соболезнования семье и друзьям Джима Прентиса", - сказано в сообщении.

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