Меркель обвинила сирийские правительственные войска в "преступлениях против человечности"

По ее словам, применение кассетных и зажигательных бомб, а также химического оружия нельзя простить, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

"Гражданское население голодает, на медицинские учреждения совершаются нападения, врачи погибают, а больницы разрушаются. Это серьезные преступления против человечности. Мы не можем этого не замечать", – сказала Меркель 2 ноября.

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Правозащитные организации и западные страны ранее обвинили армию Сирии, которая действует при поддержке России, в прицельных нападениях на гражданские объекты во время бомбардировки повстанческих районов, в том числе в Алеппо.

Как сообщал УНИАН, президент Сирии и союзник Владимира Путина Башар Асад собирается оставаться в президентском кресле как минимум до 2021 года. Кроме того, действующий сирийский лидер утверждает, что общественный строй в стране, где половина населения были изгнаны из своих домов, сотни тысяч людей убиты, десятки тысяч – в заключении, а города превратились в руины, "намного лучше, чем раньше" (до войны – УНИАН).