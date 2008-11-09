Грузия сожалеет, что Саркози выступил за новые переговоры с Россией

Грузия сожалеет, что президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ выступает за возобновление переговоров о соглашении о партнерстве с Россией, и утверждает, что Россия не соблюдает соглашение о прекращении огня. Об этом заявила глава грузинского МИД Екатерина ТКЕШЕЛАШВИЛИ.

"Я глубоко убеждена, что сейчас, возможно, не время для этого, поскольку Россия явно нарушает соглашение о прекращении огня", - заявила Е.ТКЕШЕЛАШВИЛИ журналистам в Париже.

"Если честно, я действительно не понимаю некоторые заявления, сделанные вчера в Брюсселе президентом САРКОЗИ, который сказал, что Россия соблюдает соглашение о прекращении огня, и что, таким образом, нет никаких препятствий для продолжения переговоров", - цитирует главу грузинского МИД Газета.ru.