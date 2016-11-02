Главе британского МИД запретили ездить на работу на велосипеде

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Запрет – из соображений безопасности, пояснили в полиции. Там опасаются, что министр может стать мишенью террористов.

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Самого эпатажного политика запрет разозлил, ведь добираться на работу велосипедом он привык еще с тех пор, как работал мэром Лондона.

Но Джонсон вынужден был признать, что он слишком узнаваемый как потенциальная цель для злоумышленников и таки согласился пересесть на служебное авто.