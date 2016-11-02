Главе британского МИД запретили ездить на работу на велосипеде
03:51, 02 ноября 2016Мир
1955 0
Министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона лишили удовольствия ездить на работу на двух колесах.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон / REUTERS
Об этом говорится в сюжете программы ТСН.
Запрет – из соображений безопасности, пояснили в полиции. Там опасаются, что министр может стать мишенью террористов.
Читайте такжеКличко упал с велосипеда по дороге на работу (фото)
Самого эпатажного политика запрет разозлил, ведь добираться на работу велосипедом он привык еще с тех пор, как работал мэром Лондона.
Но Джонсон вынужден был признать, что он слишком узнаваемый как потенциальная цель для злоумышленников и таки согласился пересесть на служебное авто.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter