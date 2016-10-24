Армия Асада захватила стратегическую высоту в сирийском Алеппо

Новая наступательная операция сил Асада началась в понедельник, была захвачена вершина Базо на южной окраине Алеппо возле военных баз. Об этом пишет АР. Отсюда, как сообщают оппозиционные активисты, обстреливают повстанцев.

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Бои в городе после непродолжительного затишья возобновились в минувшие выходные – повстанцы отвергли предложение Москвы выйти из восточных районов вместе с оставшимся мирными жителями.

Как сообщал УНИАН ранее, ожесточенные бои начались в сирийском Алеппо, после того, как в субботу завершился режим прекращения огня, который действовал всего три дня. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Британии, сообщает, что бои и авиаудары возобновились вечером в субботу.