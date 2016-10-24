В Алеппо продолжились боевые действия после окончания "гуманитарной паузы"

Наблюдатели за правами человека в Сирии, базирующиеся в Лондоне, сообщают, что 23 октября воздушные удары были нанесены по удерживаемым повстанцами восточным районам Алеппо, передает Радио Свобода.

По сообщению наблюдателей, правительственные войска продвинулись в южных окрестностях Алеппо, захватив территорию, с которой простреливаются удерживаемые повстанцами районы Рашидин и Хан-Туман.

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В боях погибли по меньшей мере 20 боевиков, преимущественно из группировки "Джабгат Фатех аш-Шам" (бывшее "Фронт ан-Нусра").

Минувшей ночью столкновения произошли вдоль линии фронта, которая разделяет Алеппо на запад и восток.

Как сообщал УНИАН ранее, ожесточенные бои начались в сирийском городе Алеппо, после того, как в субботу завершился режим прекращения огня, который действовал всего три дня. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Британии, сообщает, что бои и авиаудары возобновились вечером в субботу.