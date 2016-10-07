После нелегитимных выборов в Госдуму Путин уволил Поклонскую с должности "прокурора" Крыма

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Поклонская была избрана депутатом Государственной думы РФ от "Единой России". В нижней палате парламента она возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

20 сентября Верховная Рада приняла заявление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную Думу Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и правовых последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Госдумы.

28 сентября прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовные дела против лиц, избранных на территории оккупированного Крыма в Госдуму РФ.

По информации на сайте ЦИК России, в Госдуму на территории оккупированного Крыма избраны по списку «Единой России» Руслан Бельбек, Михаил Шеремет, Наталия Поклонская, а также в одномандатных округах - Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик и Андрей Козенко.