Нелегитимная Госдума РФ официально начала свою работу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на церемонию открытия работы Госдумы нового созыва прибыл президент РФ Владимир Путин. Он опоздал в зал заседания на 22 минуты, так как по сообщению пресс-службы Кремля поздравлял по телефону президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Открыл заседания старейший депутат, лауреат Нобелевской премии по физике, 86-летний Жорес Алферов.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму РФ по партийным спискам прошли четыре партии – «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и «Справедливая Россия» (6,17%).

С учетом одномандатных округов, в Госдуме нового созыва «Единая Россия» будет иметь конституционное большинство - 343 мандата, КПРФ - 42 мандата, ЛДПР - 39, «Справедливая Россия» - 23, три мандата получили представители других партий.

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19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

20 сентября украинский парламент принял постановление относительно Заявления Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва, их результатов и правовых последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Госдумы РФ.

28 сентября прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовные дела против лиц, избранных на территории оккупированного Крыма в Госдуму России.

По информации, которая содержится на официальном сайте ЦИК России, в Госдуму на территории оккупированного Крыма избраны по списку партии «Единая Россия» Руслан Бельбек, Михаил Шеремет, Наталия Поклонская, а также в одномандатных округах избраны Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик и Андрей Козенко.