Вероятным преемником Каримова является нынешний премьер-министр Узбекистана - эксперт

Об этом на своей странице в Facebook написал аналитик Group Da Vinci AG Анатолий Баронин.

"Он близок к семье президента и имеет наиболее высокую позицию в элитных группировках", - пишет Баронин.

Вместе с тем, согласно конституции Узбекистана, президентом станет председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев, который занял этот пост в январе 2015 года.

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"Юлдашев является не публичным политиком, и очевидно, его выбор на вторую должность в стране связан с близостью к Каримову", - отмечает Баронин.

По его словам, дальнейшая ситуация в Узбекистане будет зависеть от способности Юлдашева удержать контроль над силовиками и предотвратить попытку захвата власти в стране конкурентными силами, например, главой Совета нацбезопасности Рустамом Иноятовым, вице-премьером Рустамом Азимовым и представителями региональных кланов.

Вероятность дестабилизации ситуации в стране, по словам Баронина, оценивается в 60%.

Как сообщал УНИАН, источники издания "Фергана" сообщили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Днем 28 августа правительство Узбекистана распространило официальное заявление о том, что президент «находится на стационарном лечении». Позже дочь Каримова сообщила, что у него произошел инсульт.

Позже источник в аппарате президента Узбекистана опроверг информацию о его смерти заявив, что он по-прежнему находиться в больнице, однако правозащитники утверждают обратное.