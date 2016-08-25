Военные катера Ирана "опасно" приблизились к эсминцу США - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

Инцидент произошел во вторник, 23 августа. По словам чиновника, иранские катера приблизились на расстояние примерно 300 ярдов (около 270 метров). Он назвал такое приближение "небезопасным и непрофессиональным".

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По словам чиновника, иранские катера провели "высокоскоростной перехват" американского эсминца, "несмотря на неоднократные предупреждения".

"Они создали опасную ситуацию, которая могла привести к дальнейшей эскалации, в том числе применению USS Nitze дополнительных защитных мер", - отметил собеседник издания.