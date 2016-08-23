Турция отозвала своего посла из Австрии

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Associated Press.

По его словам, данное решение было принято после разрешения австрийских властей провести в Вене запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) митинг на минувших выходных.

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Турецкий МИД также вызвал австрийского посла в Турции из-за прошедшего в Вене митинга в поддержку "Рабочей партии Курдистана".

Как сообщалось, канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что хотел бы начать обсуждение среди глав европейских правительств о прекращении переговоров с Турцией о вступлении в ЕС из-за проблемы с демократией и экономикой.

Ранее Чавушоглу пригрозил разорвать миграционное соглашение с Евросоюзом. По его словам, Анкара откажется выполнять соглашение по беженцам в том случае, если Брюссель до октября не введет безвизовый режим для турецких граждан.