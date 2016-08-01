Анкара ждет от Евросоюза конкретной даты введения безвизового режима
Официальная Анкара ожидает от властей Евросоюза определения конкретной даты введения безвизового режима.
"Мы ждем определения конкретной даты введения безвизового режима со странами ЕС, что важно для будущего Соглашения о реадмиссии. Это может быть начало или середина октября. Но должна быть озвучена точная дата", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.
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В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, глава турецкой дипломатии напомнил, что заключенная 18 марта договоренность Анкары и Брюсселя о борьбе с нелегальной миграцией способствовала сокращению числа беженцев, прибывающих на греческие острова.
"Как торговцы людьми, так и их жертвы уяснили, что в случае прибытия на острова они будут высланы обратно. Кроме того, мы предприняли очень серьезные меры по борьбе с контрабандистами, в том числе и в Турции. Снижению потока мигрантов также способствовало и то, что людям, не прибегающим к услугам нелегальных перевозчиков, был дан реальный шанс на размещение на территории Евросоюза", - сказал Чавушоглу.
По его словам, миссия НАТО в Эгейском море, возможно, произвела психологический эффект, но не сыграла роль решающего фактора в данном вопросе.
Чавушоглу опроверг утверждения греческих властей о том, что "Анкара не является безопасным местом и поэтому никого из мигрантов не возвращают в Турцию". "Это утверждение не соответствует действительности. Количество возвращенных лиц известно - 468 человек",- констатировал министр.
Он также напомнил о том, что рамках двухстороннего соглашения о реадмиссии между Турцией и Грецией в течение этого года вновь приняты более тысячи человек.
"Уровнем сотрудничества в данной сфере довольна и греческая сторона", - отметил глава внешнеполитического ведомства.