Анкара ждет от Евросоюза конкретной даты введения безвизового режима

"Мы ждем определения конкретной даты введения безвизового режима со странами ЕС, что важно для будущего Соглашения о реадмиссии. Это может быть начало или середина октября. Но должна быть озвучена точная дата", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

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В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, глава турецкой дипломатии напомнил, что заключенная 18 марта договоренность Анкары и Брюсселя о борьбе с нелегальной миграцией способствовала сокращению числа беженцев, прибывающих на греческие острова.

"Как торговцы людьми, так и их жертвы уяснили, что в случае прибытия на острова они будут высланы обратно. Кроме того, мы предприняли очень серьезные меры по борьбе с контрабандистами, в том числе и в Турции. Снижению потока мигрантов также способствовало и то, что людям, не прибегающим к услугам нелегальных перевозчиков, был дан реальный шанс на размещение на территории Евросоюза", - сказал Чавушоглу.

По его словам, миссия НАТО в Эгейском море, возможно, произвела психологический эффект, но не сыграла роль решающего фактора в данном вопросе.

Чавушоглу опроверг утверждения греческих властей о том, что "Анкара не является безопасным местом и поэтому никого из мигрантов не возвращают в Турцию". "Это утверждение не соответствует действительности. Количество возвращенных лиц известно - 468 человек",- констатировал министр.

Он также напомнил о том, что рамках двухстороннего соглашения о реадмиссии между Турцией и Грецией в течение этого года вновь приняты более тысячи человек.

"Уровнем сотрудничества в данной сфере довольна и греческая сторона", - отметил глава внешнеполитического ведомства.