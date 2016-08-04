"Взглянуть правде в глаза": канцлер Австрии назвал фикцией переговоры относительно членства Турции в ЕС

Об этом сообщает DW.

"Мы должны взглянуть правде в глаза: переговоры по членству на данный момент является ничем иным, как фикцией", - заявил Керн в среду, 3 августа, в интервью телеканалу ORF.

Канцлер отметил, что демократические стандарты в Турции есть очень далекими от тех, которые страна должна была бы иметь для присоединения к ЕС. Также, по его мнению, требованиям для членства в ЕС не соответствует и экономика страны, а вхождение Турции к единому рынку ЕС может вызвать массивный экономический сдвиг".

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Впрочем, Керн считает, что Евросоюзу следует искать "новых альтернатив" для того, чтобы помочь повысить экономические стандарты в Турции до европейского уровня. Также канцлер Австрии отметил, что Турция остается важным партнером в вопросах безопасности и интеграции", особый упор сделав на ключевой роли Анкары в преодолении кризиса беженцев.

Вследствие масштабных чисток после попытки переворота в Турции было уволено около 70 тысяч человек. Кадровая "чистка" коснулась большинства государственных сфер, в частности системы образования, медицины, армии, правоохранительных органов, судебной системы, прокуратуры, а также СМИ.