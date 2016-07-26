Нападение на церковь во Франции: "Исламское государство" взяло ответственность на себя
15:55, 26 июля 2016Мир
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Террористическая группировка взяла ответственность за захват заложников в церкви во французском Руане на себя.
REUTERS
Об этом сообщает Associated Press.
"Исламское государство" заявило, что на церковь во Франции напали "двое солдат" группировки", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, полиция обезвредила двух преступников, которые захватили заложников в церкви рядом с французским городом Руан. Было известно об одном погибшем заложнике - священнике.
Франция находится в состоянии повышенной готовности после нападения в Ницце, в котором погибли более 80 человек. Президент Франсуа Олланд и министр внутренних дел Бернар Казнев едут в Сент-Этьен-дю-Рувре.
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