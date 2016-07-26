Нападение на церковь во Франции: количество раненых выросло, один из них находится на грани жизни и смерти

Ранее сообщалось о минимум одному раненому, передает Le Figaro.

Один из раненых находится на грани между жизнью и смертью, заявили в МВД Франции.

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Как сообщал УНИАН, полиция обезвредила двух преступников, которые захватили заложников в церкви рядом с французским городом Руан. Было известно об одном погибшем заложнике - священнике.

Пока нет информации о личности и мотивы нападавших.

Франция находится в состоянии повышенной готовности после нападения в Ницце, в котором погибли более 80 человек.

Президент Франсуа Олланд и министр внутренних дел Бернар Казнев едут в Сент-Этьен-дю-Рувре.