Нападение на церковь во Франции: количество раненых выросло, один из них находится на грани жизни и смерти
14:51, 26 июля 2016Мир
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Во время нападения на церковь близ города Руан на севере Франции ранены трое людей.
Количество раненых от нападения на церковь во Франции возросло до трех человек / @fredveille
Ранее сообщалось о минимум одному раненому, передает Le Figaro.
Один из раненых находится на грани между жизнью и смертью, заявили в МВД Франции.
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Как сообщал УНИАН, полиция обезвредила двух преступников, которые захватили заложников в церкви рядом с французским городом Руан. Было известно об одном погибшем заложнике - священнике.
Пока нет информации о личности и мотивы нападавших.
Франция находится в состоянии повышенной готовности после нападения в Ницце, в котором погибли более 80 человек.
Президент Франсуа Олланд и министр внутренних дел Бернар Казнев едут в Сент-Этьен-дю-Рувре.
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