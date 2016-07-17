В Турции по подозрению в участии в госперевороте арестованы более 50 высокопоставленных военных

В Турции по подозрению в участии в государственном перевороте арестованы более 50 высокопоставленных военнослужащих, сообщает агентство Анадолу.

"В рамках расследования дела о попытке военного переворота, устроенного членами террористической организации Фетхуллаха Гюлена, арестован 51 высокопоставленный чин ВС Турции, в том числе, командующий гарнизоном Денизли и 11-м полком спецназа, генерал Камиль Озхан Озбакыр", - говорится в сообщении.

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Судебные процедуры в отношении 58 из 105 задержанных военных чинов завершись. 51 из них был арестован, а остальные отпущены под подписку о невыезде.

Арестованные отправлены в тюрьму Измира. Процедуры в отношении остальные военнослужащих продолжаются.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж в Турции начался вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. К утру турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

Во время попытки переворота в Турции погибли 265 человек, количество раненых оценивается в 1,5 тысячи человек.

МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации ситуации в этой стране.