Премьер-министр Турции сообщил о попытке военного переворота

В Стамбуле Босфорский мост и Мост Султана Мехмеда Фатиха были закрыты в пятницу, 15 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные телеканалы. CNN Turkey отмечает, что на въезде на один из мостов расположились военные.

Турецкий чиновник на условиях анонимности также сообщил, что военные развернуты и в других городах, однако не уточнил, в каких именно.

Информагентство Dogan сообщает, что Национальное управление полиции вызвало на службу весь личный состав в столице Турции Анкаре.

Как показывал телеканал NTV в прямом эфире, к аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле были стянуты несколько танков.

Источники Reuters в аэропорту Ататюрка сообщили, что все полеты были отменены после сообщения военных о захвате власти.

Как пишет издание, военные заявили, что взяли власть под контроль, чтобы защитить демократический порядок и основополагающие права человека.

По данным Reuters, информационное агентство Dogan опубликовало кадры, на которых видно, как автомобили и автобусы разворачиваются у мостов.

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Помимо этого Reuters сообщает, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым также сообщил о попытке военного переворота в стране.

По его словам, группа военных попыталась повалить правительство, но службы безопасности страны взяли ситуацию под контроль.

Reuters отмечает, что в столице Турции Анкаре были слышны звуки стрельбы, над городом пролетели военные истребители и военные вертолеты.

Политолог Тогрул Исмаил, который сейчас находится в столице Турции, в беседе с Дождем рассказал, что в небе над Анкарой пролетели два истребителя F-16. По его словам, самолеты пролетели около здания парламента страны. Неподалеку от него, уточнил свидетель, находится здание Генштаба. Сообщения о звуках стрельбы он не подтвердил.