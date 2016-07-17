В ходе неудавшегося военного переворота в Турции погибли 265 человек

Как говорится в сообщении, при попытке военного переворота были убиты 104 мятежника, остальные жертвы - гражданские лица. Из них 20 человек участвовали в столкновениях на стороне мятежных военных. Количество раненых оценивается в 1500 человек, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеПроповедник Гюлен: Мятеж в Турции мог быть постановочным

В субботу парламент, здание которого серьезно пострадало в ходе событий минувшей ночи, начал экстренное заседание. На нем все четыре присутствующие в палате фракции осудили попытку переворота.

Всего после восстания арестованы 2389 человек, включая высокопоставленных военных. Также потеряли свои посты 2745 судей разных уровней, включая судью Верховного суда страны Альпарслана Альтана.