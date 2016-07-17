Правительство США рассмотрит запрос Турции на экстрадицию Гюлена

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Stratfor со ссылкой на АР.

Керри заявил, что если Турция предоставит доказательства вины, власти США проведут расследование и примут соответствующее судебное решение.

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Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после попытки переворота в стране обратился к президенту США. Он призвал Обаму депортировать из США Фетхуллаха Гюлена или выдать его Турции.