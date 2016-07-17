Правительство США рассмотрит запрос Турции на экстрадицию Гюлена
01:53, 17 июля 2016Мир
1868 0
Правительство США рассмотрит запрос на выдачу лидера турецкой оппозиции Фетуллаха Гюлена, который живет в добровольном изгнании в Пенсильвании, если для этого будет достаточно оснований.
REUTERS
Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Stratfor со ссылкой на АР.
Керри заявил, что если Турция предоставит доказательства вины, власти США проведут расследование и примут соответствующее судебное решение.
Читайте такжеПроповедник Гюлен: Мятеж в Турции мог быть постановочным
Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после попытки переворота в стране обратился к президенту США. Он призвал Обаму депортировать из США Фетхуллаха Гюлена или выдать его Турции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter