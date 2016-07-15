В момент нападения на набережной Ниццы было 30 тысяч человек, среди жертв много иностранцев

17:25, 15 июля 2016
Мир
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Сейчас Английская набережная закрыта для посетителей.

REUTERS

В четверг вечером на Английской набережной Ниццы день взятия Бастилии праздновали около 30 тысяч человек.Об этом со ссылкой на мэрию Ниццы сообщает Le Figaro.

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Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди жертв водителя-террориста много иностранцев, пишет "Европейская правда".

Как известно, в результате нападения погибли 84 человека. Еще 60 ранены, кроме них почти 50 находятся в больницах в критическом состоянии.

Грузовик на высокой скорости влетел в толпу людей, которая ждала праздничного фейерверка, и проехала по нему 2 километра.

Погиб один гражданин Украины, еще двое были ранены. Также известно трех погибших граждан Германии, двух американцах и одном россиянине.

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