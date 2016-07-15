На грани жизни и смерти: Олланд рассказал о критическом состоянии около 50 человек после теракта в Ницце

16:41, 15 июля 2016
Мир
1130 0

Около пятидесяти человек, которые пострадали в результате теракта в Ницце, находятся в критическом состоянии.

REUTERS

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

Читайте такжеЖурналист показал фото террориста из Ниццы

Олланд прибыл в Ниццу вместе с премьер-министром Мануэлем Вальсом и навестил нескольких раненых в местной больнице. Он также пообещал всю необходимую медицинскую поддержку пострадавшим.

Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter