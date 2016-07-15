На грани жизни и смерти: Олланд рассказал о критическом состоянии около 50 человек после теракта в Ницце
16:41, 15 июля 2016Мир
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Около пятидесяти человек, которые пострадали в результате теракта в Ницце, находятся в критическом состоянии.
REUTERS
Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.
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Олланд прибыл в Ниццу вместе с премьер-министром Мануэлем Вальсом и навестил нескольких раненых в местной больнице. Он также пообещал всю необходимую медицинскую поддержку пострадавшим.
.@fhollande s'rendu auprès des blessés et a témoigné de son soutien au personnel du CHU Pasteur à #Nicepic.twitter.com/cufFPwNhRV— Élysée (@Elysee) July 15, 2016
Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.
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