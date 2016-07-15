В сети появилось видео ликвидации террориста в Ницце
В Twitter обнародовали видео ликвидации водителя грузовика, который намеренно въехал в толпу отдыхающих в Ницце.
На видеозаписи зафиксировано, как правоохранители окружили грузовик и начали стрелять.
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#BREAKING: New video: Moment police stormed and killed #Nice terrorist (Credit: Silvan Ben Weiss) pic.twitter.com/VWak9U4oGi— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 15 липня 2016 р.
Как сообщал УНИАН, личность водителя была идентифицирована. Им оказался 31-летний Мохамед Лахуайедж Бухлель с двойным гражданством Франции и Туниса. Полиция сообщила о проведении обыска в его доме.
Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Число жертв достигло 84 человек.
Президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение в Ницце терактом.