В сети появилось видео ликвидации террориста в Ницце

14:03, 15 июля 2016
Мир
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В Twitter обнародовали видео ликвидации водителя грузовика, который намеренно въехал в толпу отдыхающих в Ницце.

REUTERS

На видеозаписи зафиксировано, как правоохранители окружили грузовик и начали стрелять.

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Как сообщал УНИАН, личность водителя была идентифицирована. Им оказался 31-летний Мохамед Лахуайедж Бухлель с двойным гражданством Франции и Туниса. Полиция сообщила о проведении обыска в его доме.

Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Число жертв достигло 84 человек. 

Президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение в Ницце терактом.

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