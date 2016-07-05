Выводы расследования об электронной почте Клинтон: для уголовного дела оснований нет

Федеральное бюро расследований США на протяжении года расследовало использование Клинтон на должности госсекретаря для отправки электронной почты частного сервера и пришло к выводу, что это не повод для открытия уголовного дела. Об этом директор ведомства Джеймс Коми заявил во вторник, передает Reuters.

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Он отметил, что следователи обнаружили прецеденты "крайне неосторожного" обращения с электронной почтой. В частности, не менее 110 писем содержали секретную на момент их отправки информацию.

Глава ФБР добавил, что "ни один разумный прокурор" не будет выдвигать обвинения против Клинтон, которая в субботу добровольна пришла на 3,5-часовый допрос в Вашингтоне.

При этом Коми считает, что "прецедент возможного нарушения Устава в отношении секретной информации" имел место.

Как известно, скандал с электронной почтой Клинтон получил огласку в марте прошлого года. В то время она занимала пост секретаря. Возможное уголовное производство по этому поводу американские СМИ называли одним из наибольших препятствий на пути Клинтон к номинации от Демократической партии, а также к президентскому креслу.

В сентябре Клинтон публично извинилась за использование для служебной переписки частного сервера, а также обещала опубликовать письма.