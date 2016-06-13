WikiLeaks планирует опубликовать очередной фрагмент переписки Клинтон

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает РБК.

«Мы планируем публикацию утечки, связанной с Хиллари Клинтон. У нас есть электронные письма, ждущие публикации», — заявил Ассанж, не уточнив когда и сколько писем будут опубликованы.

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Ранее, в марте WikiLeaks опубликовал архив с функцией поиска из 30322 писем и вложений, отправленных с частного электронного адреса Хиллари Клинтон за период, когда она возглавляла Госдепартамент. Сейчас в отношении Клинтон проводит проверку ФБР. Специалисты должны определить не нарушала ли Клинтон федеральный закон, используя личную электронную почту для отправки секретной информации.

По словам Ассанжа, весьма маловероятно, что генеральный прокурор США Лоретта Линч предъявит обвинения Клинтон. «Она не собирается обвинять Хиллари Клинтон, это не представляется возможным. Этого не произойдет. Но ФБР сможет добиться уступок со стороны правительства Клинтон», — сказал основатель WikiLeaks.

Ранее УНИАН сообщал, что электронная почта Хилари Клинтон на незащищенном домашнем сервере содержала особо секретную информацию правительства США.