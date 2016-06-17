Минобороны РФ подтвердило гибель десятого служившего в Сирии российского военного

Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации Министерства обороны России, передает РИА Новости.

"Военные врачи оперативно оказали ему медицинскую помощь, затем сержанта доставили в военный клинический госпиталь в Москву специальным самолетом Минобороны России", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за жизнь российского военного боролись в госпитале, но ранение оказалось несовместимо с жизнью. Военнослужащего РФ посмертно представили к ордену Мужества.

СМИ сообщали, что в Серышево похоронили военного, который, по словам родных, погиб в Сирии.

Ранее власти РФ сообщили о гибели девяти российских военнослужащих в ходе операции в Сирии. Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. А 14 марта 2016 года Путин приказал вывести основную часть российской группировки из Сирии.