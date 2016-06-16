В Сирии погиб десятый российский военный, "груз 200" доставили в РФ - СМИ

Контрактник отправился в боевую командировку в апреле, а через месяц получил смертельное ранение, передает ТРК "Амур".

Отмечается, что артиллерист Михаил Широкопояс служил по контракту в 35-й армии, ему было 35 лет. По словам отца погибшего, сын принимал участие в боевых действиях, где именно, не уточнил.

Читайте такжеВ России после празднования Дня Победы осквернили памятник военным, погибшим в Сирии (фото)

По словам родственников, младший сержант подорвался на мине. Михаила оперировали в Москве, но спасти не смогли.

"Его привез из Москвы Ил-76. Со всеми воинскими почестями встретили, караул человек 80, наверное, было. Ну и в 2 часа его привезли в отчий дом. Было все: и караул, и около гроба стояли, и музыка была, и отпевали. К армии претензия одна - что нет сына", - сказал отец погибшего.

Ранее власти РФ сообщили о гибели девяти российских военнослужащих в ходе операции в Сирии.

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. А 14 марта 2016 года Путин приказал вывести основную часть российской группировки из Сирии.