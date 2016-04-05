В Сирии погиб еще один российский спецназовец: "Груз 200" доставили в Оренбург

Об этом сообщило издание Orenday.Ru со ссылкой на родных погибшего и сотрудников отдела ЗАГС Соль-Илецкого района Оренбургской области.

«Груз-200» с телом погибшего офицера привезли в Покровку, на родину офицера спецназа «Витязь» Вадима Тумакова, который также, как и Александр Прохоренко, участвовал в освобождении Сирии от террористов ИГИЛ.

"Жена ездила на опознание в Ростов-на-Дону, - сообщили в районном отделе ЗАГС. - Для нее это было шоком. Вадим никому ничего не рассказывал о командировках, не хотел расстраивать семью. Матери у него давно нет, отец занимается личным хозяйством. У них были сложные отношения… Жену Фатиму и девятилетнюю дочку Арину любил больше всех на свете".

Вадим родился в июне 1984 года. Учился в сельской школе. Потом была Армия и служба в спецназе. О своей работе мужчина никогда не распространялся - был связан государственной тайной. Командировка в Сирию стала последней.

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"Он служил по контракту, - сообщили родные погибшего. - Командировки бывали длительными. Но от наших вопросов Вадим старался уходить. Никогда не делился тем, где был и что видел. Добрый, сильный, отзывчивый. Настоящий русский богатырь. Подробности смерти нам неизвестны. Знаем только, что погиб примерно в те же роковые дни, что и Александр Прохоренко. Пусть земля ему будет пухом!".

"Жена Тумакова родом из Кабардино-Балкарии. По словам знакомых, сейчас она носит траур. Вадим был для нее всем", - отмечает издание.

Как сообщает Lenta.Ru, до этого момента было официально объявлено о гибели шести российских военных в ходе сирийской кампании. Неофициальные сообщения о гибели иных российских военнослужащих публиковались, но пока не получили достоверного подтверждения.

Контрактник Вадим Костенко покончил с собой на базе Хмеймим из-за личных проблем (его отец опровергал эту версию смерти).

Погиб командир сбитого турецкими ВВС бомбардировщика Су-24М Олег Пешков. Во время операции по поиску экипажа Пешкова погиб морской пехотинец Александр Позынич.

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Военный советник подполковник Иван Черемисин был смертельно ранен в результате минометного обстрела сирийского учебного центра.

27-летний офицер спецназа Федор Журавлев, решавший задачи по обеспечению наведения крылатых ракет воздушного базирования, погиб на задании в ноябре 2015 года.

24 марта в боях под Пальмирой был убит еще один офицер спецназа, авианаводчик Александр Прохоренко (также, как и Тумаков, уроженец Оренбургской области).