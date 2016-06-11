Армия Асада нанесла удар по сирийской Дарайе после прибытия гуманитарного конвоя ООН (видео)

США и Франция обвинили правительство Сирии в бомбардировках осаждённого города Дарайя вскоре после доставки в него продовольствия для голодающих жителей, сообщает Радио Свобода.

"Гуманитарный конвой прибыл в Дарайю 9 июня вечером - впервые за несколько лет. По свидетельствам жителей и наблюдателей, сирийские правительственные войска начали обстреливать и бомбить город уже утром 10 июня, мешая распределению гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПравозащитники сообщили об авиаударе по больнице в Алеппо

Отмечается, что колонна автомобилей с продовольствием направилась в Дарайю по соглашению между ООН и правительством Сирии, которое разрешило доставку продовольствие в 15 из 19-ти осаждённых районов на территории страны.

Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что подобные удары неприемлемы ни при каких обстоятельствах, но в данном случае, эти удары помешали доставке помощи, в которой остро нуждались люди.

Глава МИД Фрации Жан-Марк Эйро обвинил Дамаск в двуличи, подчеркнув, что режим Асада, позволив, наконец, под мощным международным давлением, доставить помощь нуждающимся, возобновил бомбардировки.