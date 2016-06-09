Асад согласился на доставку гумпомощи во все осажденные районы Сирии - Reuters

Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

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Время для нового раунда межсирийских переговоров пока не настало, ожидается проведение технических встреч, считает де Мистура.

По его словам, вместо полномасштабных переговоров ожидается проведение "технических встреч" на различных площадках.