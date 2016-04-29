Говорить об улучшении отношений между Россией и Западом пока нельзя - Песков

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам в Москве.

В частности, отвечая на вопрос, можно ли сейчас говорить об улучшении фона в отношениях между Россией и западными странами для возвращения иностранных участников на российский рынок, Песков сказал: «Об этом говорить нельзя. Пока, действительно, мы констатируем скорее прохождение в наших отношениях с целым рядом стран такой турбулентный период, период с дефицитом взаимного доверия. Но, вместе с тем, наверное, нужно отметить, что многие компании и многие зарубежные предприниматели никуда и не уходили из России, несмотря на все санкционные режимы, обмены рестрикциями и так далее».

Читайте такжеВ Кремле отреагировали на заявление Обамы об "ошибочном" взгляде Путина на НАТО и ЕС

Песков также утверждает, что некоторые иностранных компании даже расширяют свой бизнес в РФ.

«Многие не оставляют этот рынок, они продолжают здесь работу, а некоторые из них, более того, еще и реализовывают планы по расширению своего присутствия. Такое тоже есть, об этом нельзя забывать», - подчеркнул он.

При этом Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ходе Международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 16-18 июня, намерен акцентировать внимание на заинтересованности России в иностранных инвестициях, «заинтересованности в продолжении и расширении сотрудничества с зарубежным бизнесом».

Читайте такжеВ Кремле заступились за "военный парад" в "ДНР" 9 мая

Песков подчеркнул, что Россия является интегрированной частью мировой экономики, и, безусловно, хочет расширять кооперацию в самых различных областях.

«Здесь месседж один: Россия продолжает оставаться достаточно емким рынком, продолжает оставаться страной, которая нацелена на целый ряд крупных проектов, направленных на то, чтобы «слезть с нефтяной иглы», чтобы пойти инновационным путем развития. Понятно, что драйверы роста надо искать в других областях - не в нефтянке. Поэтому здесь очень широкие возможности для сотрудничества», - сказал Песков.