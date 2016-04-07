Азербайджан предполагает, что статус-кво в Нагорном Карабахе сохранится ненадолго

Без вывода армянских войск из Нагорного Карабаха в этом регионе постоянно будут происходить обострения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает ТАСС.

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"Прежде всего, необходимо, чтобы армянские войска покинули оккупированные азербайджанские территории, и нужно сделать это как можно скорее. Потому что пока это не произошло, подобные вспышки в конфликте, которые мы наблюдали недавно, будут происходить. Если войска будут выведены, то будет возможно и создание механизмов мониторинга, расследования инцидентов", - сказал Мамедъяров.

По его словам, "наивно полагать, что существующий статус-кво в конфликте можно будет сохранить в течение долгого времени". "Этот конфликт можно называть замороженным, затянувшимся. Но абсолютно ясно, что надо поскорее его разрешить, потому что гибнут люди", - отметил глава МИД Азербайджана.

Напомним, ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку "информационной ловушкой".

Ранее, 5 апреля, министерство обороны Азербайджана заявило о прекращении боевых действий на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. "По данным министерства обороны, с 12.00 5 апреля на линии соприкосновения азербайджано-армянских сил были приостановлены операции по согласию сторон", — говорилось в сообщении.