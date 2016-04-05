Перемирие в Нагорном Карабахе: генсек НАТО призвал стороны не допустить эскалации

Об этом говорится в заявлении генсека, обнародованном на сайте НАТО.

"Я призываю стороны уважать соглашение о прекращении огня, проявлять сдержанность и не допустить новой эскалации", - подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он заверил, что НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ.

"Стороны должны вернуться за стол переговоров и найти всеобъемлющее урегулирование. Там не существует военного решения конфликта", - убежден генсек НАТО.

Читайте такжеВ разговоре с Алиевым Порошенко подчеркнул поддержку территориальной целостности АзербайджанаНапомним, ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку "информационной ловушкой".

Ранее 5 апреля министерство обороны Азербайджана заявило о прекращении боевых действий на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. "По данным министерства обороны, с 12.00 5 апреля на линии соприкосновения азербайджано-армянских сил были приостановлены операции по согласию сторон", — говорилось в сообщении.