Красный Крест заявил о желании выступить нейтральным посредником в Нагорном Карабахе

Международный Комитет Красного Креста готов выступить в качестве нейтрального посредника между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе. В организации также заявили о готовности помочь пострадавшим в зоне эскалации, пишет Росбалт.

«Мы готовы оказать помощь тем, на кого повлияло последнее обострение, а также готовы стать нейтральными посредниками между сторонами конфликта», — сказал региональный директор по Европе и Центральной Азии МККК Патрик Виаль.

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«У сторон конфликта есть обязательство по соблюдению международных гуманитарных прав, согласно которым стороны обязуются обеспечить защиту жизни гражданских лиц и гражданской инфраструктуры», — приводит его слова азербайджанский портал APA.

Отмечается, что международная организация работает в регионе конфликта с 1992 года, действуют делегации в Баку и Ереване, а также миссия в самом Нагорном Карабахе.

Как сообщал УНИАН, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на 2 апреля.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и прочую крупнокалиберную оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.

Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении с использованием артиллерии, бронетехники и авиации. Армянская сторона сообщает, что ракетные обстрелы со стороны Азербайджана велись не только по оборонительным позициям военных, но и по населенным пунктам.

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Есть погибшие и раненые среди военных и гражданских лиц с обеих сторон.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией, и гибели около 30 тысяч человек.