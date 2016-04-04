Иран предложил Азербайджану помощь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана, передает Громадське.

В частности об этом Дехган заявил во время обсуждения по телефону с Гасановым напряженность на линии соприкосновения армянских и азербайджанских Вооруженных сил.

Дехган отметил, что Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выразил надежду на то, что карабахский конфликт будет урегулирован в короткие сроки в рамках международного права, отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на 2 апреля.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и прочую крупнокалиберную оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.

Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении с использованием артиллерии, бронетехники и авиации. Армянская сторона сообщает, что ракетные обстрелы со стороны Азербайджана велись не только по оборонительным позициям военных, но и по населенным пунктам.

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Есть погибшие и раненые среди военных и гражданских лиц с обеих сторон.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией, и гибели около 30 тысяч человек.