Теракт в аэропорту Брюсселя: видео первых секунд после взрывов

В СМИ появилось видео, снятое свидетелями сразу после взрывов в аэропорту "Завентем". Помещение терминала заполнено дымом, слышны крики людей. Ролики опубликовали телеканалы SkyNews и RussiaToday.

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Напомним, сегодня, 22 марта утром волна терактов началась в аэропорту Брюсселя, где прогремели сразу два взрыва. После аэропорта произошли несколько взрывов на разных станциях метро.

Сейчас в Бельгии объявлен четвертый - самый высокий - уровень террористической угрозы. При таком уровне угрозы обычно прекращают работу общественного транспорта, а люди должны избегать массовых мероприятий.

Ответственность за теракты взяли на себя террористы "Исламского государства".

По последним данным, жертвами взрывов стали 34 человека.