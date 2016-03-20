Ким Чен Ын приказал усилить охрану побережья, чтобы "одним ударом похоронить в море любые группы противника"

Ким Чен Ын распорядился интенсивнее проводить учения для обеспечения надежной защиты побережья КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЦТАК.

Лидер страны дал такое указание во время отработки десантных операций с участием кораблей Восточного флота военно-морских сил, самолетов ВВС и ПВО, артиллерийских и сухопутных частей КНДР. Бойцы Корейской народной армии провели также операцию по противодействию десанту противника в Японском море.

Глава КНДР "распорядился интенсивнее проводить учения для обеспечения надежной защиты побережья народной республики, чтобы одним ударом похоронить в море любые группы противника в случае агрессивных действий с его стороны".

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Учения КНА проводились в ответ на американо-южнокорейские маневры Key Resolve и Foal Eagle, стартовавшие 7 марта. Как сообщило министерство национальной обороны Республики Корея, в этом году в них участвуют более 300 тыс. южнокорейских и 15 тыс. американских военнослужащих. Маневры направлены на отработку так называемого Оперативного плана 5015, предусматривающего, в частности, нейтрализацию оружия массового уничтожения КНДР, проведение специальных операций по продвижению вглубь ее территории в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее центральная газета КНДР "Нодон синмун" предупредила, что Пхеньян "одним ударом взорвет все цитадели противника, если проявятся малейшие признаки намерения США и Южной Кореи провести спецоперацию с целью нарушить суверенитет народной республики".