СМИ: Помощника Ким Чен Ына "перевоспитали" из-за южнокорейских сериалов

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на «Ренхап».

По данным источника, Чеонг Сенг-чан, главный научный сотрудник аналитического центра Института короля Cеджона в Южной Корее, сообщил, что Чхве Рён Хе, секретарь правящей Трудовой партии Кореи, был отправлен на перевоспитание из-за того, что вырастил «испорченного» ребенка.

«После того как сотрудники службы безопасности уличили его первенца в просмотре южнокорейских сериалов, Чои посчитал, что неправильно воспитал сына и решил взять ответственность на себя, пройти идеологическое перевоспитание в колхозе», - отметил Чеонг на встрече с репортерами.

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По его словам, «это демонстрирует его способность справляться с трудными ситуациями».

«Это решение, видимо, было принято, чтобы защитить сына и продемонстрировать лояльность (главе КНДР Ким Чен Ыну)», - отметил Чеонг.

Чхве вновь появился на публике в январе после трехмесячного отсутствия.