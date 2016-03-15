СМИ: Помощника Ким Чен Ына "перевоспитали" из-за южнокорейских сериалов
Приближенный главы Северной Кореи Ким Чен Ына исчез в прошлом году на несколько месяцев в связи с тем, что проходил процедуру перевоспитания на сельской ферме после того, как было обнаружено, что его старший сын смотрел запрещенные южнокорейские телесериалы.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на «Ренхап».
По данным источника, Чеонг Сенг-чан, главный научный сотрудник аналитического центра Института короля Cеджона в Южной Корее, сообщил, что Чхве Рён Хе, секретарь правящей Трудовой партии Кореи, был отправлен на перевоспитание из-за того, что вырастил «испорченного» ребенка.
«После того как сотрудники службы безопасности уличили его первенца в просмотре южнокорейских сериалов, Чои посчитал, что неправильно воспитал сына и решил взять ответственность на себя, пройти идеологическое перевоспитание в колхозе», - отметил Чеонг на встрече с репортерами.
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По его словам, «это демонстрирует его способность справляться с трудными ситуациями».
«Это решение, видимо, было принято, чтобы защитить сына и продемонстрировать лояльность (главе КНДР Ким Чен Ыну)», - отметил Чеонг.
Чхве вновь появился на публике в январе после трехмесячного отсутствия.