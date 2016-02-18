Венгрия готова отгородиться забором и от Румынии

Об этом заявил министр аппарата премьер-министра Венгрии Янош Лазар, передает Reuters.

"Мы готовы возвести технический барьер также на румынской границе. Сегодня есть большие шансы, что этого не удастся избежать", - сказал он.

Представитель правительства также заявил, что Венгрия и "Вышеградская четверка", к которой относятся также Польша, Словакия и Чехия, считают, что поток беженцев должен быть остановлен преимущественно на границах Греции.

Читайте такжеОрбан требует от Евросоюза закрыть греко-турецкую границу

"Основной вопрос - поможем ли мы балканским странам или нет", - сказал Лазар.

По его словам, если между Грецией и границей Шенгенской зоны не будет "второй линии обороны", то Европа оставит балканские страны наедине с проблемой миграции.

Напомним, в 2015 году, чтобы сдержать поток искателей убежища, Венгрия установила забор из колючей проволоки на границе с Сербией, а также временно устанавливала забор на границе со Словенией.

Читайте такжеСловения может построить на границе забор для защиты от беженцев