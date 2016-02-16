"Вышеградская четверка" планирует помочь Балканам в попытках ограничить поток беженцев

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в понедельник, 15 февраля, по результатам встречи глав правительств четырех стран в Праге, передает Deutsche Welle.

На саммит также были приглашены президент Македонии Георге Иванов и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Мы не имеем права бросить на произвол судьбы балканские страны", - отметил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, цитирует агентство dpa.

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По словам руководителей правительств четырех стран-членов ЕС, речь идет о "плане Б" для стран Балканского полуострова, если Греция и Турция не справятся с задачей ограничить поток беженцев.

Главы правительств "четверки" пообещали президенту Македонии Георге Иванову и премьер-министру Болгарии Бойко Борисову практическую поддержку в обеспечении безопасности границы. "Мы решительно настроены на то, чтобы контролировать и управлять потоком беженцев", - заверил Иванов.

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Напомним, Македония начала возводить уже второй забор из колючей проволоки на границе с Грецией. Страны "Вышеградской четверки" выступают также против квот на распределение беженцев в ЕС.