Российской оппозиции разрешили провести шествие памяти Немцова

Об этом рассказал один из руководителей Партии народной свободы Константин Мерзликин. Акция состоится 27 февраля.

Изначально оппозиционеры хотели пройти шествием от Славянской площади через Большой Москворецкий мост до конца Малого Москворецкого моста. Мэрия Москвы отказалась согласовать этот маршрут. Организаторы согласились на предложенный властями вариант, передает Медуза.

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Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, его убил сотрудник чеченского батальона «Север» Заур Дадаев. Сам он не признает своей вины. Всего по делу арестованы пять человек. С убийством также связывают главу Чечни Рамзана Кадырова.