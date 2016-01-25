Жанна Немцова попросила ПАСЕ помочь установить убийц ее отца

Об этом она заявила на заседании ПАСЕ в Страсбурге, посвященном расследованию убийства оппозиционного политика.

Как заявил на заседании адвокат Немцовой Вадим Прохоров, возможным мотивом убийства могли быть критические высказывания Немцова относительно действующей власти, передает Новая газета.

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«Нет никаких сомнений, что следы (организаторов и заказчиков убийства — ред.) ведут к внутреннему кругу главы Чечни Рамзану Кадырову. И возможный мотив убийства Немцова — жесткая критика Немцовым политики президента Путина, особенно ситуации на востоке Украины», — заявил Вадим Прохоров, добавив, что Рамзан Кадыров неоднократно говорил о своей полной поддержке президента.

Один из организаторов слушаний, депутат Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис рассказал присутствующим об угрозах, которые звучали в последнее время в адрес оппозиции от главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Кадыров больше похож не на главу региона, а на лидера какой-то банды. Он физически угрожает российским оппозиционерам», — заявил Зингерис в начале слушаний.