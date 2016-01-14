СМИ: Путин мог знать о сокрытии положительных допинг-проб российских легкоатлетов

Об этом говоритcя во второй части доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA), содержание которой стало известно Аssociated Press от неназванного источника. Документ должен быть официально представлен в четверг, 14 января, передает РБК.

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По словам собеседника агентства, автор доклада Дик Паунд утверждает, что экс-президента Международной Ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака и Владимира Путина связывали дружеские отношения. Как пишет AP, юрист IAAF Хав Робертс лично передал сведения Диаку о девяти случаях употребления допинга российскими спортсменами, спросив, какие действия тот планирует предпринять.

В докладе WADA не указывается, когда произошла встреча Робертса и Диака. Согласно документу, экс-президент IAAF сказал юристу, что «он находится в трудной ситуации, которую может разрешить только президент России Владимир Путин, с которым его связывает дружба».

В итоге, никто из девяти подозреваемых спортсменов не принял участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Москве, который прошел в августе 2013 года, однако атлетическая федерация не расследовала их нарушения.

Как пишет Associated Press, внимание авторов доклада также привлекла ситуация с телевизионными правами России на показ ЧМ-2013. Отмечается, что их стоимость неожиданно возросла с $6 млн до $25 млн. Условия контракта обсуждались в 2012 году в Москве на встрече на тот момент президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, неназванного консультанта с российского ТВ, а также консультантов IAAF Папы Массаты Диака (сын Ламина Диака) и Хабиба Киссе. На переговорах было решено, что сумму в $25 млн выплатит крупный российский банк. Паунд обратился в IAAF с просьбой проверить эту сделку.

Накануне AP обнародовала содержание внутренней переписки IAAF за шесть лет. Как пишет агентство, они свидетельствуют о том, что российские чиновники регулярно обсуждали с представителями ассоциации подозрительные пробы легкоатлетов. В документах содержатся планы по уничтожению улик нарушения допинговых правил.

В ноябре прошлого года Ламин Дьяк был арестован во Франции по подозрению в получении взятки от ВФЛА за сокрытие допинговых нарушений российских спортсменов. По версии следствия, спортивные функционеры приняли от атлетов по меньшей мере €200 тыс. Фигурантом расследования также является Хабиб Киссе.

7 января комиссия по этике IAAF пожизненно отстранила от спорта Валентина Балахничева .Его подозревают в причастности к шантажу российской легкоатлетки Лилии Шобуховой на сумму €450 тыс., а также сокрытию положительных допинг-тестов у спортсменов сборной России.

Первая часть доклада комиссии WADA была опубликована 9 ноября. Агентство обвинило Минспорт и ФСБ во вмешательстве в работу аккредитованной антидопинговой лаборатории, которая находится в Москве. По данным WADA, в конце 2014 года глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков лично распорядился уничтожить 1417 допинг-проб перед проверкой.