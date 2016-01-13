Путин и Обама обсудили ситуацию в Украине и Сирии – Reuters
21:47, 13 января 2016Мир
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Президенты США и РФ провели телефонные переговоры.
REUTERS
Президент США Барак Обама провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.
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"Президенты обсуждали ситуацию в Украине и попытки политического урегулирования в Сирии". – рассказал спикер Белого Дома Джош Эрнест.
Отметим, вчера в своем обращении к нации Барак Обама заявил, что Украина и Сирия уходят из орбиты влияния России, а США помогают Украине защитить демократию.
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