Путин и Обама обсудили ситуацию в Украине и Сирии – Reuters

Президент США Барак Обама провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

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"Президенты обсуждали ситуацию в Украине и попытки политического урегулирования в Сирии". – рассказал спикер Белого Дома Джош Эрнест.

Отметим, вчера в своем обращении к нации Барак Обама заявил, что Украина и Сирия уходят из орбиты влияния России, а США помогают Украине защитить демократию.