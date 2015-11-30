Столтенберг об инциденте с Су-24: союзники НАТО единогласно поддержали право Турции на защиту
13:17, 30 ноября 2015Мир
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники полностью поддерживают право Турции на защиту своего воздушного пространства.
REUTERS
Об этом он заявил, комментируя инцидент со сбитым российским Су-24, сообщает Reuters.
Он также отметил, что инцидент с Су-24 в Сирии подтверждает важность создания механизмов для предотвращения эскалации с РФ.
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Как сообщал УНИАН, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими военными 24 ноября в районе турецко-сирийской границы. Турция утверждает, что самолет незаконно нарушил ее воздушное пространство, Россия настаивает, что он находился в небе над Сирией.
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