Столтенберг об инциденте с Су-24: союзники НАТО единогласно поддержали право Турции на защиту

Об этом он заявил, комментируя инцидент со сбитым российским Су-24, сообщает Reuters.

Он также отметил, что инцидент с Су-24 в Сирии подтверждает важность создания механизмов для предотвращения эскалации с РФ.

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Как сообщал УНИАН, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими военными 24 ноября в районе турецко-сирийской границы. Турция утверждает, что самолет незаконно нарушил ее воздушное пространство, Россия настаивает, что он находился в небе над Сирией.