Эрдоган назвал неприемлемыми комментарии Путина относительно турецко-российских отношений
Высказанные президентом России Владимиром Путиным 26 ноября после встречи в Москве с президентом Франции Франсуа Олландом комментарии являются "неприемлемыми".
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает радио "Свобода". Он повторил, что сбитие российского военного самолета Су-24 на сирийско-турецкой границе 24 ноября не было преднамеренным, а турецкие военные автоматически ответили на "нарушение правил" после того, как самолет вошел в воздушное пространство Турции и отказался выполнить повторяющиеся предупреждающие требования.
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Напомним, Владимир Путин 26 ноября обвинил Турцию в "сознательном" подталкивании двусторонних отношений к тупику.
Реджеп Тайип Эрдоган также отверг обвинения Владимира Путина, что Турция помогает финансировать группировку "Исламское государство", покупая у нее нефть.
Как сообщал УНИАН, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими военными 24 ноября в районе турецко-сирийской границы. Турция утверждает, что самолет незаконно нарушил ее воздушное пространство, Россия настаивает, что он находился в небе над Сирией.