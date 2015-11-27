Эрдоган назвал неприемлемыми комментарии Путина относительно турецко-российских отношений

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает радио "Свобода". Он повторил, что сбитие российского военного самолета Су-24 на сирийско-турецкой границе 24 ноября не было преднамеренным, а турецкие военные автоматически ответили на "нарушение правил" после того, как самолет вошел в воздушное пространство Турции и отказался выполнить повторяющиеся предупреждающие требования.

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Напомним, Владимир Путин 26 ноября обвинил Турцию в "сознательном" подталкивании двусторонних отношений к тупику.

Реджеп Тайип Эрдоган также отверг обвинения Владимира Путина, что Турция помогает финансировать группировку "Исламское государство", покупая у нее нефть.

Как сообщал УНИАН, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими военными 24 ноября в районе турецко-сирийской границы. Турция утверждает, что самолет незаконно нарушил ее воздушное пространство, Россия настаивает, что он находился в небе над Сирией.