Авиация нанесла удар по сирийскому городу рядом с Турцией: правозащитники говорят о самолетах РФ

​Об этом сообщает РБК.

О том, что предположительно российские самолеты нанесли в пятницу три авиаудара по городу Аазаз в сирийской провинции Алеппо, расположенному в пяти километрах от турецкой границы, сообщил базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Reuters.

В результате бомбардировки Аазаза, под данным центра, погибли, по предварительным данным, пять человек, в том числе ребенок.

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Авиаудары были произведены спустя три дня после того, как истребитель F-16 турецких ВВС сбил на сирийско-турецкой границе российский фронтовой бомбардировщик Су-24. По утверждению Анкары, российский самолет нарушил воздушное пространство Турции, однако Москва это опровергает и заявляет, что борт не покидал воздушного пространства Сирии.

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Накануне турецкая правозащитная организация Humanitarian Relief Foundation (IHH) сообщила об авиаударе по колонне грузовиков с гуманитарной помощью в городе Аазаз. Турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на свои источники утверждало, что авиаудар был нанесен именно российскими военными самолетами. Агентство сообщало как минимум о семи погибших и десяти пострадавших в результате этого авиаудара.

В Минобороны России заявили, что сведения об ударе российской авиации по гуманитарному конвою в Сирии являются информационным вбросом​.