Новые обвинения РФ: Турция устроила засаду на Су-24 с участием "бандформирований" и СМИ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Москве заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

«Результаты объективного контроля РЛС Сирии подтверждают нахождение в воздухе двух F-16 в зоне дежурства с 9 часов 11 минут до 10 часов 26 минут в течение 1 часа 15 минут на высоте 2400 метров, что говорит о заранее спланированной акции и готовности истребителей действовать из засады в воздухе над территорией Турции», - сказал Бондарев.

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По его словам, действия же турецкого самолета после пуска ракет над территорией Сирии - форсированный разворот с потерей высоты и уход под нижнюю границу зоны обнаружения средств ПВО - также говорит о «вероломности и плановости действий экипажа».

Он подчеркнул, что «удивительна готовность турецких СМИ к освещению инцидента».

«Удар ракеты «воздух-воздух» осуществлен пилотом самолета F-16 ВВС Турции в 10 часов 24 минуты и уже через 1,5 часа видеоролик с падением самолета был размещен на "Ютубе" турецкой частной телекомпанией», - сказал Бондарев.

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По его словам, ракурс съемки позволяет определить ее возможное место. Оно находится на территории, контролируемой радикальными террористическими группировками выходцев из Северного Кавказа и бывших республик СССР. Оператор знал время и место, с которого было бы возможно сделать эксклюзивные кадры, считает генерал.

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«Оперативное появление в месте приземления пилота банд боевиков и публикация видеоролика с данным происшествием в интернете через полтора часа свидетельствуют о заблаговременном информировании террористов о готовящейся провокации для ее видеодокументирования и размещения отснятых материалов в социальных сетях Интернета. Все эти факты явно свидетельствуют о заблаговременной подготовке к уничтожению самолета и информационному освещению этих действий с применением ВВС Турции, незаконных вооруженных формирований, турецких информагентств при активной поддержке средств массовой информации», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецкой стороны, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его пилотов 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.