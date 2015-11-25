Авиация разбомбила гумконвой на границе Турции и Сирии: есть погибшие и раненные – СМИ
Под удар попала колонна из 20 грузовиков.
Самолеты нанесли удар по гуманитарной колонне на границе Турции и Сирии. Об этом сообщает местное издание Daily Sabah со ссылкой на гуманитарную организацию Humanitarian Relief.
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По информации издания, в результате бомбардировки погибли семь водителей грузовиков, еще 10 человек получили ранения.
Сообщается, что фуры подверглись бомбардировке в пять километрах от границы, они двигались в город Аазаз. В машинах были как коммерческие товары, так и гуманитарная помощь для беженцев.
Гуманитарная организация Humanitarian Relief Foundation в своем Твиттер сообщает, что удар с воздуха нанесли российские самолеты.
IHH's civil defense teams are on the ground after Russian warplanes hit an aid truck in Azaz, #Syria. pic.twitter.com/gUfymNNxOU
— Humanitarian Relief (@IHHen) November 25, 2015