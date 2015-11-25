Авиация разбомбила гумконвой на границе Турции и Сирии: есть погибшие и раненные – СМИ

Самолеты нанесли удар по гуманитарной колонне на границе Турции и Сирии. Об этом сообщает местное издание Daily Sabah со ссылкой на гуманитарную организацию Humanitarian Relief.

Читайте такжеЛавров обвинил Турцию в преднамеренном уничтожении Су-24: это была "очевидная засада"

По информации издания, в результате бомбардировки погибли семь водителей грузовиков, еще 10 человек получили ранения.

Сообщается, что фуры подверглись бомбардировке в пять километрах от границы, они двигались в город Аазаз. В машинах были как коммерческие товары, так и гуманитарная помощь для беженцев.

Гуманитарная организация Humanitarian Relief Foundation в своем Твиттер сообщает, что удар с воздуха нанесли российские самолеты.