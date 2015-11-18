В ходе спецоперации в Париже террористка-смертница успела взорвать себя - СМИ

Террористка-смертница, которая погибла в Париже в ходе спецоперации, успела привести в действие взрывное устройство, передает BFM.

Кроме того, сообщается, что двое террористов были ликвидированы полицией, еще трое задержаны.

Ранее сообщалось, что полицейские ликвидировали террористку.

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Ранее УНИАН сообщал, что полиция немецкого города Альсдорф задержала трех человек, подозреваемых в причастности к терактам в Париже.

Напомним, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведки США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".

14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже. Парижский прокурор на пресс-конференции заявил об увеличении количества жертв парижских терактов до 132 человека, а раненых - до 352. Из них 99 находятся в критическом состоянии. В связи с этим прокурор не исключил рост числа погибших.

СМИ информируют, что среди погибших была 1 гражданка США и 1 подданый Великобритании. Прокурор отметил, что всего было 3 группы террористов. Из 8 убитых террористов - 1 гражданин Франции и 1 сириец.