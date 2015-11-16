Французские истребители разбомбили позиции ИГИЛ в Ракке

Французские власти заявили о масштабной бомбардировке позиций ИГИЛ в Ракке. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на пресс-секретаря министра обороны Франции Микаэля Сори.

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Авиаудары были направлены на Ракку, которую ИГИЛ считает своей "столицей". Под бомбардировки попал командный центр группировки, тренировочный лагерь, ректрутинговый пункт и база с амуницией боевиков.

Сообщается, что самолеты выпустили 20 снарядов, а все цели – уничтожены.

Отметим, французские авиаудары состоялись спустя два дня после того, как в Париже произошла серия кровавых терактов, вследствие которых погибли 132 человека. Как известно, ответственность за них взяло на себя "Исламское государство".